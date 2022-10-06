Сухой не назначен на 12-й тур РПЛ из-за ошибок в игре «Крылья Советов» - «Краснодар»

Арбитр Алексей Сухой пропустит 12-й тур чемпионата России из-за неверных решений, которые он принимал в ходе поединка 11-го тура между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Об этом заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, сообщает «Матч ТВ».

Незадолго до этого стало известно, что экспертно‑судейская комиссия Российского футбольного союза признала решение арбитра о неудалении бразильского защитника «быков» Кайо Панталеана ошибочным.

После данной игры краснодарский клуб расположился на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда из Самары - на 11-й строчке.