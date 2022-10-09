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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов — о «Спартаке»: «Сейчас команда набирает очки исключительно в матчах с более слабыми соперниками»

09 Октября 2022 • 09:53 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.63 X 4.40 2 5.50
Через 3 ч. 9 мин.

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов выразил мнение, что «красно-белые» не способны обыгрывать сильных соперников.

Эксперт отметил, что у него нет уверенности в успешном выступлении московской команды по итогам нынешнего сезона. Напомним, сегодня, 9 октября, «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

«Не знаю, смогут ли «красно-белые» сегодня обыграть «Крылья Советов». Если бы «Спартак» выигрывал у сильных команд, то это было одно дело, но сейчас команда набирает очки исключительно в матчах с более слабыми соперниками», — цитирует Гаврилова «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата России «Спартак» потерпел три поражения. Неудачи пришлись на матчи с «Динамо», «Зенитом» и «Ростовом». После 11 проведённых матчей команда Гильермо Абаскаля набрала 22 очка и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Юрий Гаврилов
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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Комментарии (1)
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rac531
09 Октября 2022 в 10:39
Очень точное замечание! Прямл в пробку бутылки!
У кого выигрывал "Спартак"?
У невзрачного "Краснодар"а 4 : 1
У обескровленного "Сочи" 3 : 0
У непонятного "Пари НН" 2 : 1
и других слабаков
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