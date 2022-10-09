Соболев считает, что Зотова нужно было удалять за фол на Джикии

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился мнением об эпизоде с ударом Георгия Зотова в колено Георгию Джикии. Отметим, что футболист «Крыльев» получил желтую карточку.

«В эпизоде с Георгием, считаю, это красная карточка. Там прямой ногой в колено, у него вся нога синяя, страшно», — передает слова Соболева Sport 24. Игрок отметил, что отрезками матч с «Крыльями» был жестким.

«Спартак» крупно обыграл самарский клуб в рамках игры 12-го тура чемпионата России со счетом 5:2. Соболев отметился дублем и был признан лучшим игроком матча.

«Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.