Селихов продлит контракт со «Спартаком» до конца недели

Вратарь Александр Селихов близок к продлению контракта со столичным «Спартаком».

По информации «РБ Спорт», голкипер может согласовать условия сделки с руководством «красно-белых» до конца этой недели. Напомним, что боссы московского клуба впечатлены уровнем игры голкипера, что готовы дать ему новый контракт. Предыдущая сделка истекает в конце текущего календарного года.

Селихов примерил футболку «Спартака» в 2017 году. Несмотря на сложный период с 2018 по 2021 год, Александр застолбил за собой место основного вратаря «красно-белых» в прошлом сезоне. В нынешней кампании на его счету три сухих поединка в рамках всех состязаний.

