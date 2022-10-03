Бушманов считает, что Литвинов лучше Умярова

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов считает, что полузащитник «красно-белых» Руслан Литвинов приносит команде гораздо больше пользы в опорной зоне, нежели Наиль Умяров.

«У него хороший пас. Удар поставлен. Прекрасно готов физически, выполняет огромный объём работы. Когда Руслан на поле, спартаковская игра сразу ускоряется.

Наиль тоже способный парень, но в этом сезоне игра у него не идёт. Хотя Абаскаль по-прежнему ему доверяет», — цитирует Бушманова «Спор-Экспресс».

В текущем сезоне 21-летний Литвинов провёл за «Спартак» 13 матчей, отметившись в них одной голевой передачей. На счету 22-летнего Умярова 14 встреч и ни одного результативного действия.