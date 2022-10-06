​В РФС прокомментировали назначение Казарцева на матч «Спартака»

Василий Казарцев назначен главным арбитром на матч чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов», который пройдёт 9 октября. В прошлый раз Казарцев работал на игре «красно-белых» ещё в начале сезона 2020/2021. Та игра между «Спартаком» и «Сочи» обернулась судейским скандалом с заявлением Леонида Федуна о снятии команды с Премьер-лиги.

Павел Каманцев, который возглавляет судейский департамент в РФС, прокомментировал назначение Василия Казарцева.

«Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушёл. Василий в хорошей форме, опытный арбитр», - сказал Каманцев, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Глава судейского комитета отметил, что в РФС нет практики, согласно которой арбитр из-за одного матча больше не пересекается с каким-то клубом. Каманцев сказал, что к Казарцеву есть доверие.

«Какие ему матчи судить, если не матч четвёртой и одиннадцатой команд?» - вопрошает Каманцев.