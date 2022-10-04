Агент Мевли высказался о будущем футболиста

Агент Андрей Степанов, представляющий интересы защитника «Спартака» Михи Мевли, ответил на вопрос о будущем игрока.

«На данный момент Миха Мевля не рассматривает вариант уехать из России. Михе комфортно в России, но, конечно же, он следит за новостями в мире», — приводит слова Степанова «РБ Спорт».

Напомним, 32-летний футболист перебрался в стан «красно-белых» в начале сентября на правах свободного агента. В текущем сезоне Мевля принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка после 11-ти туров.