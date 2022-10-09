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Гладилин: «Спартак» мог забить и больше пяти мячей, самарцы допустили много просчётов» эксклюзив

09 Октября 2022 • 20:13 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупной победе над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ (5:2).

- «Спартак» наиграл на такую крупную победу? По первому тайму казалось, что хозяевам будет не просто.

- Да. Игра была очень хорошая. Соперник попался играющий. Гости не боялись «Спартак», играли в открытый футбол и забили прекрасный первый мяч. Первый тайм гости провели очень мощно, на равных. Во втором тайме немного изменилась тактика, спартаковцы поменяли Николсона, выпустили Зиньковского и получили игровое преимущество. Пошли хорошие моменты и голы. Хотя «Крылья Советов» не боялись, играли в открытый футбол и тоже могли забить. Но исполнительское мастерство футболистов «Спартака» в атаке выше. Соболев прибавляет, в очень хорошей форме находится Промес, от которого зависит вся игра. Он и передачи раздает, и сам забивает. Когда вышел Зиньковский, сразу два подыгрывающих футболиста появилось. Соболев заиграл мощно, сразу пошли моменты. А самарская линия обороны допускала много просчетов, открывая зоны. Этим и пользовался «Спартак». Он мог забить не только пять мячей, еще были моменты. Но то, что гости не испугались, играли в футбол, говорит о том, что тренерская работа проделана хорошо, исполнители качественные. Надо учитывать, что каждый год у них забирают лучших футболистов, и они находят ресурсы, восстанавливают игру. «Крылья» производят хорошее впечатление.

- Соболев набрал какую-то невероятную форму. Забивает в шести матчах подряд. Как вам его игра?

- Он начал созревать, жить футболом, начал больше думать, и стало расти исполнительское мастерство. Когда такие габаритные футболисты начинают чуть-чуть останавливаться, сразу у них возникают проблемы с координацией. А он, видимо, хорошо работает над этим. Плюс надо учесть, что у него хорошие подносчики снарядов. У Соболева есть Промес, Зиньковский. Очень много подыгрывающих партнеров. Ему надо использовать эти моменты.

- Показалось, что когда Николсон ушел с поля, Соболеву стало даже легче.

- Эта тактика в два нападающих. Тут нужно дополнять друг друга. Соболев привык играть на острие, прибавил в подыгрыше. А когда играет два форварда, по очереди надо отходить назад и перестраиваться. А тут он был полностью сконцентрирован на завершении атаки. Передачи, которые делались на него, он использовал, включая свои лучшие качества. То, что он прибавляет в мастерстве, это факт. Мы видели, как Саша остановил мяч в одно касание и зряче забил щекой. Это прекрасный мяч, это мастерство. А гол головой – рабочие моменты, это его козыри. Но Соболев еще не дорос до уровня Промеса, который является звездой номер один в команде. Пока есть такой исполнитель, Александру надо учиться у него.

- Николсон не разочаровывает своей игрой?

- Он пока не нашел взаимопонимание с Промесом и другими ребятами, которые играют в середине поля и должны его обслуживать. Он зависимый футболист, и надо уметь его использовать. Пока у Шамара мало игрового времени, но потенциал хороший. Надо давать ему больше возможностей.

- Можно сказать, что Соболев вместе с Промесом тянут команду?

- Сейчас все начали прибавлять. Зиньковский хорошо сыграл. Он вышел, и команда переломила матч. Литвинов добавляет. Линия обороны начала находить взаимопонимание. Молодые ребята начинают набираться опыта, прибавляют в мастерстве. Потенциал виден, работа идет, команда начинает прибавлять.

- Травму получил Джикия, после того, как забил гол, который отменили. У него на ноге была видна гематома. Как думаете, нужно было показывать красную карточку Зотову за опасную игру?

- Не было удаления. Игрок не видел Джикию, он из-за спины выскочил. Нога пошла автоматически, и он не хотел нанести травму. Зотов не дотягивался и зацепил ногу уже после момента.

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- Какие перспективы видите у «Крыльев Советов»? Борьба за выживание?

- Нет. Это хорошая команда с поставленной игрой. Там нет слабых мест. За выживание будут бороться «Химки», «Торпедо», «Факел». А самарцы – нормальная команда, и им не стоит переживать за вылет.

- Спартак» обошел в таблице ЦСКА перед дерби. Как думаете, что мы увидим впредстоящем противостоянии?

- Обоим клубам нужна победа, если они хотят конкурировать с «Зенитом». Питерцы не допустят осечки. А если будет ничья, то «Зенит» оторвется еще дальше, и борьба завершится.

- Кто фаворит в дерби для вас?

- По подбору футболистов, по качеству игры команды примерно равны. Надо смотреть, какую тактику выберут тренеры. От этого тоже многое будет зависеть. Федотов первый год работает, и Абаскаль тоже. Психология будет важна, хотя обе команды сейчас на подъеме. Преимущества нет ни у одного из соперников, и матч ожидается тяжелым.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Валерий Гладилин
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