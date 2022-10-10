Александр Хаджи: «Сравнение Соболева с Холанном неуместно»

Бывший администратор столичного «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на сравнение Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

«Сравнение Соболева с Холандом неуместно. Давайте тогда сравним российский чемпионат с английским? Холанд — это феномен, играющий в одной из лучших команд мира. Если поставить Соболева в «Манчестер Сити» и посмотреть, как он там будет играть, — это уже другой вопрос», – заявил экс-функционер московской команды в интервью «Чемпионату».

По его мнению, в России пытаются приукрасить достижения соотечественника на фоне норвежца, однако, Хаджи похвалил Соболева за сдержанность на поле, а также за футбольные навыки.

Напомним, что в текущей кампании Российской премьер-лиги Александр стал автором шести мячей в одиннадцати встречах. Его голевая серия в рамках всех состязаний длится уже семь игр.