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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Хаджи: «Сравнение Соболева с Холанном неуместно»

10 Октября 2022 • 23:19 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

Бывший администратор столичного «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на сравнение Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

«Сравнение Соболева с Холандом неуместно. Давайте тогда сравним российский чемпионат с английским? Холанд — это феномен, играющий в одной из лучших команд мира. Если поставить Соболева в «Манчестер Сити» и посмотреть, как он там будет играть, — это уже другой вопрос», – заявил экс-функционер московской команды в интервью «Чемпионату».

По его мнению, в России пытаются приукрасить достижения соотечественника на фоне норвежца, однако, Хаджи похвалил Соболева за сдержанность на поле, а также за футбольные навыки.

Напомним, что в текущей кампании Российской премьер-лиги Александр стал автором шести мячей в одиннадцати встречах. Его голевая серия в рамках всех состязаний длится уже семь игр.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Соболев Эрлинг Холанн Александр Хаджи
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