​Карасёв объяснил, почему не удалил Промеса в дерби ЦСКА – «Спартак»

Арбитр Сергей Карасёв, отработавший недавно на дерби между ЦСКА и «Спартаком», вспомнил об эпизоде, по итогам которого он показал лишь жёлтую карточку форварду «красно-белых» Куинси Промесу.

«Я посчитал, что в том моменте не было агрессии и чрезмерной силы. Да, движение есть. Да, оно по большей части неспортивное. Но лёгкое и неакцентированное. Момент пограничный», - высказался Карасёв для «Спорт-Экспресса».

ЦСКА и «Спартак» встречались в рамках тринадцатого тура чемпионата России. Дерби завершилось вничью со счётом 2:2.

На текущий момент «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место, а ЦСКА – третье.