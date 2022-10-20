Каррера — о дисквалификации Абаскаля и Федотова: «Было принято правильное решение!»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможной дисквалификации Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

«Да, тренеры высказывались на дерби, однако, думаю, было принято правильное решение! Главные тренеры команд должны подавать пример игрокам, да и вообще всем!» — цитирует слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что наставники «Спартака» и ЦСКА получили дисквалификацию на один матч за словесную перепалку во время столичного дерби между командами, которое прошло в 13-м туре РПЛ. Напомним, встреча завершилась результативной ничьей 2:2.