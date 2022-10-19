Федотов – о голе Зиньковского: «Шансов у Акинфеева не было»

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал гол Антона Зиньковского в ворота «армейцев» в недавнем дерби против «Спартака».

«Был удар на удачу, не обводящий, не продуманный. Да, позицию нельзя назвать убойной. Но мяч полетел со «свалом» от Игоря, под штангу, и, думаю, шансов у него не было», – заявил главный тренер «армейцев» в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению специалиста, избежать пропущенного мяча можно было лишь при условии блока от одного из игроков ЦСКА. Более того, по словам Федотова, этот гол стал самым дальним в карьере Зиньковского. Владимир вспомнил, что вингер «красно-белых» забивал подобным образом в период своего выступления за «Крылья Советов», когда сам Федотов ещё руководил «Сочи».

Напомним, что мяч Антона Зиньковского сравнял счёт в воскресном «дерби всея Руси», которое завершилось со счётом 2:2.

