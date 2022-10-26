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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карасёв прокомментировал свою работу в матче ЦСКА — «Спартак»

26 Октября 2022 • 09:50 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, остался ли он доволен своей работой в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

Напомним, по ходу московского дерби Карасёв принял несколько спорных решений, вызвавших обсуждения среди игроков и футбольных экспертов. Также в этом матче произошёл конфликт между главными тренерами команд Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем, из-за чего оба были дисквалифицированы на одну игру.

«Доволен ли я своей работой? Мне сложно говорить: доволен или недоволен, хорошо или плохо. Тут самое главное — информационная волна. Из того, что я видел, моя фамилия появлялась нечасто. Хотя, повторюсь, дерби вышло одним из самых жарких за последние годы», — цитирует Карасёва «Спорт-Экспресс».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. ЦСКА же располагается на третьей строчке, набрав 26 баллов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв
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