Абаскаль: «Спартак» - молодая команда с характером, нам нужно учиться»

Рулевой столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о результате вчерашнего поединка Российской премьер-лиги против ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

«Как оценю результат? Мы молодая команда с характером. Нам нужно учиться», - приводит слова испанского специалиста «Спорт-экспресс».

После 13 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 26 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Что касается ЦСКА, то подопечные Владимира Федотова располагаются на третьей строчке, отставая от «народной команды» на одно очко.