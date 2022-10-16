Ловчев предсказал точный счёт дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Евгений Ловчев поделился ожиданиями от центрального матча 13-го тура Премьер-лиги, в котором ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет команду Гильермо Абаскаля.

«Можно ждать много голов. Дерби сводится к вопросу: как защита ЦСКА сыграет против атаки «Спартака». Потому что оборона «красно-белых» ненадежна и обязательно пропустит», - передает слова эксперта «Плеймейкер».

По мнению Ловчева, в этом противостоянии будет зафиксирована результативная ничья – 2:2.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 16 октября, начало – 20:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция столичного дерби пройдет на Liveresult.ru.

После 12 туров «армейцы» занимают четвертое место в таблице РПЛ, а «красно-белые» располагаются на третьей строчке.