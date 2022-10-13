Хаджи: Все игроки «Спартака» провалили прошлый сезон

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о получении нападающим «красно-белых» Куинси Промесом награды «Золотой кабан». Этот приз вручается лучшему футболисту столичного клуба по итогам сезона по версии болельщиков команды.

«С мнением болельщиков тяжело тягаться, они по-своему видят футбол. Поэтому с их выбором Промеса, как лучшего игрока прошлого сезона надо считаться. С ними спорить бесполезно», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

При этом функционер считает, что нельзя выделить кого-то из футболистов по прошлому сезону, потому что он был провальным для всех.

В минувшем сезоне Промес забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.