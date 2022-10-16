Гаджиев: «Шансы ЦСКА и «Спартака» равны»

Центральным матчем тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча ЦСКА и «Спартака». Известный российский футбольный специалист Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о предстоящем матче.

- Соперники примерно равны по силам, играют на уровне своих возможностей, достигают того результата, какой им по силам. ЦСКА и «Спартак» успешно реализуют свои потенциалы. Я думаю, игра будет гармоничной, - цитирует Гаджиева Sport24.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках тринадцатого тура чемпионата России начнется в 20 часов по московскому времени, следить за ней можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт.