Корнеев: Мухин предпочтительнее Мендеса

Экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением об игре полузащитника «красно-синих» Виктора Мендеса.

«Мухин точно не слабее Мендеса, а, пожалуй, даже и предпочтительнее легионера. Не могу назвать чилийца суперусилением», — заявил Корнеев «Спорт-Экспрессу».

По словам эксперта, Мендес редко теряет мячи, но ничего не создает в атаке, его решения являются слишком простыми.

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в десяти матчах за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.

«Армейцы» занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 12-ти туров.