Сёмин считает, что не стоило наказывать Федотова и Абаскаля

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать наставника ЦСКА Владимира Федотова и рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля за их конфликт во время матча 13-го тура РПЛ.
Напомним, что оба тренера были дисквалифицированы на одну игру.
По мнению Сёмина, Контрольно-дисциплинарный комитет не должен был применять никаких мер в отношении обоих специалистов.
«Это эмоции. Считаю, что в футболе без этого не бывает. Никаких особенных, экстраординарных мер к ним предъявлять не надо было», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Свой следующий матч ЦСКА проведёт 23 октября против «Оренбурга», а «Спартак» в этот же день примет у себя дома «Химки».
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