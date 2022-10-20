Сёмин считает, что не стоило наказывать Федотова и Абаскаля

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать наставника ЦСКА Владимира Федотова и рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля за их конфликт во время матча 13-го тура РПЛ.

Напомним, что оба тренера были дисквалифицированы на одну игру.

По мнению Сёмина, Контрольно-дисциплинарный комитет не должен был применять никаких мер в отношении обоих специалистов.

«Это эмоции. Считаю, что в футболе без этого не бывает. Никаких особенных, экстраординарных мер к ним предъявлять не надо было», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 23 октября против «Оренбурга», а «Спартак» в этот же день примет у себя дома «Химки».