Промес — об уровне РПЛ: «Спартак» недавно два раза обыграл «Наполи»

Нападающий «Спартака» Куинси Промес ответил на вопрос о нынешнем уровне РПЛ.

«Не согласен, что уровень РПЛ упал. Да, мы не играем в Европе, нам не с чем сравнить. Но мы дважды недавно победили «Наполи», а моя бывшая команда дважды ему проиграла», — передает слова Промеса Sport 24.

Игрок заявил, что на данный момент он не думает о выступлениях за сборную и полностью сосредоточен на «Спартаке».

В этом сезоне Промес забил 14 голов и записал на свой счет 7 результативных передач в 16 матчах с учетом всех турниров.

В предстоящем туре «Спартак» встретится в гостях с ЦСКА, игра состоится 16 октября в 20:00 по московскому времени.