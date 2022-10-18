Каррера: «Спартак» может отпустить Соболева в европейский топ-клуб»

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о перспективах форварда московского клуба Александра Соболева.

«Думаю, зимой «Спартак» получит несколько предложений по Соболеву от европейских топ-клубов. За сколько его можно отпустить? 20 миллионов евро», – заявил чемпион России в интервьюSport24. По мнению Карреры, Александр является ключевым футболистом в текущем составе «красно-белых», которого нельзя терять.

В нынешней кампании Соболев провёл 16 встреч в футболке «Спартака», забив девять мячей. Также отметим, что форвард стал автором голов в последних восьми играх подряд.

