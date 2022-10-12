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В «Маккаби» прокомментировали интерес ЦСКА и «Спартака» к Лави

12 Октября 2022 • 13:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Пресс-атташе «Маккаби» из Хайфы Давид Базак прокомментировал слухи об интересе ЦСКА и «Спартака» к полузащитнику израильского клуба Нета Лави.

Ранее сообщалось, что переход 26-летнего футболиста в один из московских клубов может быть оформлен в январское трансферное окно.

«Интерес «Спартака» и ЦСКА к нашему капитану Нета Лави? К сожалению, нам ничего не известно об этом», — приводит слова Базака «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Лави провёл за «Маккаби» 17 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Израиля в 1,6 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Маккаби Хайфа Нета Лави
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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