В «Маккаби» прокомментировали интерес ЦСКА и «Спартака» к Лави

Пресс-атташе «Маккаби» из Хайфы Давид Базак прокомментировал слухи об интересе ЦСКА и «Спартака» к полузащитнику израильского клуба Нета Лави.

Ранее сообщалось, что переход 26-летнего футболиста в один из московских клубов может быть оформлен в январское трансферное окно.

«Интерес «Спартака» и ЦСКА к нашему капитану Нета Лави? К сожалению, нам ничего не известно об этом», — приводит слова Базака «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Лави провёл за «Маккаби» 17 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Израиля в 1,6 миллиона евро.