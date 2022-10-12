Названа трансферная цель «Спартака» и ЦСКА

Полузащитник сборной Израиля и «Маккаби» (Хайфа) Нета Лави может переехать в Российскую премьер-лигу. По сообщениям Sport5, заинтересованность в его услугах проявляют два московских топ-клуба. Речь идет о «Спартаке» и ЦСКА.

Переход Лави в один из столичных клубов может быть оформлен в январское трансферное окно. Действующий контракт хавбека с «Маккаби» рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Нета - воспитанник академии «Маккаби». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17 поединках и не отличился голевыми действиями. В его активе десять матчей в составе сборной Израиля.