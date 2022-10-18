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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» для Федотова не враг

18 Октября 2022 • 23:43 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своём отношении к футболу в целом и к «Спартаку» в частности.

Так, специалист считает, что принципиальным является каждый соперник, ранг, статус и другие параметры при этом не важны. Тем не менее, он отметил, что «красно-белые» - «народная команда», на протяжении всей истории являющаяся одной из главных претендентов на золотые медали в чемпионате.

На вопрос о том, не является ли перебором слово «враг» по отношению к «Спартаку», Федотов ответил:  «Конечно, перебор. Футбол — не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Дерби ЦСКА – «Спартак» завершилось результативной ничьей 2:2. Данный результат позволил обеим командам сохранить шансы на потенциальное лидерство в чемпионате России до начала зимней паузы. Отставание от лидера РПЛ, петербургского «Зенита», составляет семь (для «красно-белых») и восемь очков (для «красно-синих»).

Следующий матч главного противостояния российского футбола состоится 21 мая 2023 года на поле «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дерби Чемпионат России Владимир Федотов
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