Каррера считает Селихова легендой «Спартака»

Александр Селихов остаётся в «Спартаке» на ближайшие годы. В пятницу московский клуб объявил о подписании с голкипером нового трудового соглашения, рассчитанного до конца сезона 2024/2025 с опцией пролонгации ещё на год. На продление контракта с Селиховым отреагировал экс-наставник «красно-белых» Массимо Каррера.

«Руководство «Спартака» - огромные молодцы, что продлили контракт с Александром Селиховым. Это основной вратарь и легенда клуба», - сказал Каррера, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Также Каррера сказал, что на сегодняшний день Александр Селихов является голкипером номер два в России после Матвея Сафонова.

Напомним, что Массимо Каррера приводил «Спартак» к чемпионству в 2017 году.