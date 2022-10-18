Федотов рассказал о перепалке с Абаскалем

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов рассказал о подробностях перепалки с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в недавнем «дерби всея Руси».

«Там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало», – поделился информацией российский специалист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Федотов отметил, что не имел цели задеть наставника чужой команды. Более того, по словам тренера «армейцев», специалисты пожелали друг другу удачи в следующих играх и пожали руки после финального свистка.

Напомним, что инцидент вызвал большую реакцию, а КДК РФС пригласил обоих тренеров на своё ближайшее заседание. Сам матч ЦСКА и «Спартака» завершился с ничейным счётом 2:2.