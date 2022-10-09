Агент: «Роша отлично чувствует себя в Москве»

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, заявил, что его клиент пока не планирует покидать Россию.

Напомним, бразильский защитник перешёл в ЦСКА в начале сентября из португальского клуба «Портимоненсе». В текущем сезоне 27-летний игрок успел провести в составе «армейцев» шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.

«Виллиан действительно отлично стартовал в России, но мы знаем, какой ценой ему это даётся. В данный момент Виллиан отлично чувствует себя в Москве. И мы надеемся, что политическая ситуация может улучшиться», — приводит слова агента «РБ Спорт».

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.