Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отметил прогресс полузащитника Руслана Литвинова.

«У Абаскаля прогрессируют игроки. Я беру того же Литвинова, он сейчас у меня фаворит, очень нравится, как он играет. Надеюсь, он и дальше будет показывать такой уровень футбола. Понятно, бывают у него ошибки, но по большому счёту, он действительно растёт.

Тот же Денисов, иногда Умяров по чуть-чуть прибавляют. А о Промесе мы вообще даже не говорим. Нашёл Абаскаль с ним общий язык. Играет без замен, показывает сумасшедший уровень… На это тоже надо обратить внимание», — сказал Баженов.

21-летний Литвинов принял участие в нынешнем сезоне в 14 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Он отметился голом и результативной передачей. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,8 миллионов евро.