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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский о моменте с Зобниным: «Некрасиво получилось»

17 Октября 2022 • 12:08 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, отметившийся забитым голом в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2), прокомментировал момент с участием игрока «красно-белых» Романа Зобнина и защитника «армейцев» Милана Гайича.

Напомним, Зобнин просил сербского футболиста остановить игру по причине того, что сразу два игрока в тот момент лежали на газоне. Однако «армеец» продолжил атаку, после которой ЦСКА открыл счёт в этой встрече.

«Я не спрашивал у Ромы, что там произошло. Из того, что видел: Зобнин хотел оставить мяч, потому что игрок ЦСКА находился на газоне. В итоге вот так некрасиво получилось», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

После 13-го тура «Спартак» набрал 26 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы, обогнав «Ростов». Свой следующий матч «красно-белые» проведут 23 октября против «Химок». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Роман Зобнин Антон Зиньковский Милан Гайич
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