Мележиков рассказал о продлении контракта с Селиховым

Генеральный директор столичного «Спартака» Евгений Мележиков поделился подробностями процесса продления контракта с вратарём команды Александром Селиховым.

«Не было вообще никаких проблем. Честно говоря, не знаю, с чего вдруг эти проблемы создали в телеграм-каналах, но проблем не было вообще. Все договоренности были достигнуты в одно-два касания», – заявил функционер «красно-белых», чьи слова цитирует «РБ Спорт». Также Мележиков отказался раскрывать подробности зимней трансферной кампании «Спартака», отметив, что новый спортивный директор клуба Пол Эшуорт занимается поиском кандидатов.

Напомним, что «красно-белые» находятся на второй строчке в таблице Российской премьер-лиги после 13 туров. Отставание от «Зенита» составляет семь баллов.

