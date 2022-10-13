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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Fan ID — великий идиотизм, который придумал какой-то идиот»

13 Октября 2022 • 19:26 Комментировать
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Спартак Москва
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16.10 20:00

Бывший полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной СССР Андрей Канчельскис поделился своим мнением о документе, необходимом для посещения футбольных матчей.

Футболист заявил, что не собирается заводить себе идентификационный документ, и не сделал бы этого даже за десять тысяч евро.

«Мы же любим отличаться умом и сообразительностью — нигде в мире этого нет, а у нас есть! Ничего хорошего», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Специалист отметил, что посещал футбольные противостояния для того, чтобы получить удовольствие. Теперь же необходимо оформлять Fan ID.

«Fan ID — великий идиотизм, который придумал какой-то идиот», - сказал игрок.

Fan ID заработает на всех стадионах страны, начиная со второй половины сезона. Сейчас документ необходим в пяти городах.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Андрей Канчельскис fan id
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