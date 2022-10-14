Агент Карраскаля отреагировал на слухи об интересе «Атлетико»

Мартин Родригес, представитель хавбека столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля, отреагировал на слухи об интересе «Атлетико» к персоне колумбийца.

«Я не видел новость об «Атлетико». Есть много клубов, которые следят за Хорхе. Он международный игрок высочайшего уровня, это логично», – заявил агент полузащитника в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Родригес отметил, что на данный момент Хорхе думает исключительно о выступлении за национальную сборную и московский клуб.

Напомним, что Карраскаль стал футболистом «армейцев» этой зимой, перейдя из аргентинского «Ривер Плейта».

