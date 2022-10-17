Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги дерби. Он отметил, что в эпизоде в начале матча с участием Промеса игрок ЦСКА симулировал, а также заявил, что Гайич мог действовать на свое усмотрение в моменте с первым голом в ворота гостей.

- Можно ли сказать, что какая-то из команд больше заслуживала победы?

- Представители двух команд могут рассуждать в таком ключе, но я считаю, что ничья – это самый закономерный результат этого матча.

- Были ли у Карасёва основания удалить Промеса в самом дебюте встречи?

- Мне показалось, что Карасёв принял правильное решение, потому что это нарушение не тянуло на красную карточку. Да, был толчок, но это не отмашка. Больше там подыграл футболист ЦСКА. Он симулировал. Какой-то грубости там не было. Хотя Промесу не стоило этого делать. Но это результат напряжения.

- Вам не показалось, что спартаковцы вышли на игру перегоревшими, а «армейцы» спокойными?

- Да, это было заметно. Понятно, что волнение было у обеих команд в начале матча, просто ЦСКА достаточно быстро взял себя в руки и начал играть. Я связываю такое начало с тем, что Абаскаль немного перемудрил с тактикой. Видимо, это сказалось. Во втором тайме ребята успокоились, и начали играть свой футбол, к которому привыкли.

- Самый обсуждаемый эпизод дерби - первый гол ЦСКА. Зобнин призывал Гайича остановить игру, так как на газоне лежал футболист ЦСКА, но тот отдал пас на Чалова, который забил. Теперь многие обвиняют «армейцев» в том, что они нарушили принцип фейр-плей. Вы как считаете?

- Понимаю Зобнина и слышал его комментарии по этому моменту, но надо было действовать более прагматично. Понятно, это было благородство: он увидел, что игрок лежит, и хотел остановить матч. Но надо было выбить его в аут. Допускаю, что Гайич вообще мог не видеть, почему Зобнин решил остановиться. Единственный, кто может остановить игру, – это судья. Только они принимает такое решение. И игроки знают об этом правиле. То есть Гайич мог действовать на свое усмотрение.

- Абаскаль в перерыве подбежал с претензиями к Федотову - мол, почему его игроки не проявили благородство? Как это оцените?

- С пониманием к этому отнесся. Это эмоции тренера. Они объяснимы.

- А как оцените слова Федотова после матча по этому моменту, мол, «там прыгало что-то рядом»?

- Федотов никогда не отличался неуважительным отношением к своим коллегам. Это вопрос трактовки, хотя трактовать его слова можно по-разному. Можно раздуть любую ситуацию из ничего. Думаю, что этот эпизод входит в атмосферу такого дерби. Стычки и скандалы для такого матча – это нормально.

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- Гол Зиньковского - это шикарное исполнение или недоработка Акинфеева?

- Удар получился великолепный. Не видел, в какой позиции был Акинфеев, но удар получился довольно неожиданным, без вращения. Мяч свалился в дальний угол. Акинфееву было непросто отбить такой мяч.

- Второй гол «Спартака» - это, прежде всего, заслуга Промеса, который стянул на себя соперников и отправил в прорыв Соболева?

- Была быстрая контратака, которые «Спартак» здорово проводит, если есть пространство. Понятно, что защитники «армейцев» могли сыграть по-другому. А они вдвоем выбросились на Промеса. Тот, конечно, все сделал мастерски: стянул на себя двоих и своевременно отдал пас в свободную зону, куда Соболев открывался, а Александр очень хладнокровно реализовал этот момент. Он не был таким простым, как могло показаться. Можно сказать, что Соболев все сделал идеально.

- Как вам игра Промеса? Он не забил. Не показалось, что он выглядел бледновато?

- Нет. Он допускал какие-то ошибки в передачах, обработке, но ошибались все. А Промес был лидером, и это чувствовалось.

Елена Григорьевская