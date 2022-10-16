Динияр Билялетдинов: «Дерби — это всегда непредсказуемо»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался в преддверии матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Дерби — это всегда непредсказуемо. Игра будет напряженной. Если «Спартак» забьет первым, то он точно выиграет», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, победитель этого матча все равно не сможет бороться за золотые медали с «Зенитом», это будет игра за второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 16 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.