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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили заявил, что «Спартак» одержит победу в дерби с ЦСКА

12 Октября 2022 • 21:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Бывший советский голкипер Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Спартак» выиграет. Почему? Потому что я так хочу», — заявил Кавазашвили «Матч ТВ».

По словам эксперта, в любом дерби с участием «Спартака» игра всегда будет веселой и интересной.

ЦСКА примет «Спартак» в ближайшее воскресенье, 16 октября, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков после 12-ти туров. «Армейцы» располагаются на строчку ниже, имея в своем активе 24 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Анзор Кавазашвили
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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