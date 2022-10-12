Кавазашвили заявил, что «Спартак» одержит победу в дерби с ЦСКА

Бывший советский голкипер Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Спартак» выиграет. Почему? Потому что я так хочу», — заявил Кавазашвили «Матч ТВ».

По словам эксперта, в любом дерби с участием «Спартака» игра всегда будет веселой и интересной.

ЦСКА примет «Спартак» в ближайшее воскресенье, 16 октября, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков после 12-ти туров. «Армейцы» располагаются на строчку ниже, имея в своем активе 24 балла.