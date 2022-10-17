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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран разобрал гол Зиньковского в дерби с ЦСКА

17 Октября 2022 • 10:57 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Юран высказался о голе полузащитника Антона Зиньковского в ворота ЦСКА во вчерашнем дерби. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Я бы не предъявлял претензии Акинфееву. Мяч по непростой траектории залетел впритирку со штангой. Недоработали защитники и опорники. С Зиньковским надо играть плотнее», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

После вчерашнего матча «Спартак» с 26 баллами занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА (25) находится на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Юран Антон Зиньковский
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