Юран разобрал гол Зиньковского в дерби с ЦСКА

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Юран высказался о голе полузащитника Антона Зиньковского в ворота ЦСКА во вчерашнем дерби. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Я бы не предъявлял претензии Акинфееву. Мяч по непростой траектории залетел впритирку со штангой. Недоработали защитники и опорники. С Зиньковским надо играть плотнее», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

После вчерашнего матча «Спартак» с 26 баллами занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА (25) находится на третьей строчке.