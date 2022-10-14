Роша: «Акинфеев — восхитительный вратарь и легенда ЦСКА»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о вратаре Игоре Акинфееве.

«Игорь – восхитительный вратарь и легенда клуба. Да он может быть громким, но это помогает защитникам фокусироваться на подаче», — заявил Роша «Чемпионату».

Игрок рассказал, что Акинфеев всегда ему подсказывает, иногда быстрее получается реагировать благодаря его жестам. По словам защитника, он старается делать так, чтобы мяч как можно меньше доходил до вратаря.

В текущем сезоне 27-летний Роша принял участие в шести матчах во всех российских турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ, набрав 24 очка после 12-ти туров.