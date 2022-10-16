Абаскаль: «Мы в первый раз столкнулись с такой командой, которая использует только длинные забросы»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (2:2).

- Поясните две замены в перерыве.

- Нам нужно было два компонента. Первый компонент - это физические данные. Второй компонент - это скорость. Мы выпустили Зиньковского, который добавил нам скорости, который мог действовать креативно на своем фланге, идти один в один и действовать также очень эффективно. К тому же там был футболист на желтой карточке, это тоже было определенным фактором. Павел Маслов нам добавил физики, потому что я уже сбился со счета, сколько уже было забросов.

- 2:2 - насколько это реально отражает сегодня соотношение сил в матче?

- Прежде всего, мне бы хотелось в этом матче и нашим болельщикам победить. Что касается насколько он отражает результат, мы посмотрим. Нужно будет сделать определенный анализ. А так как по-футбольному складывался этот матч - мы пропустили первый гол, но смогли отыграться и даже выйти вперед, но потом были подборы, мы проигрывали. Мы также пропускали контратаки. Это негативный момент, над которым нужно работать. Мы в первый раз столкнулись с такой командой, которая использует только длинные забросы и такое количество длинных забросов. Мне даже трудно тренировать против такого стиля, потому что это может просто закончиться травмами.