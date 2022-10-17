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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок ЦСКА Мендес: «Недоволен результатом матча со «Спартаком»

17 Октября 2022 • 10:20 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Хавбек столичного ЦСКА Виктор Мендес во время общения с журналистом заявил, что недоволен результатом поединка против «Спартака» в 13-м туре Премьер-лиги.

«Доволен ли результатом? Нет. Считаю, мы могли бы выиграть, но игра есть игра. Мы продолжим работать и результат к нам придет», - передает слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

По итогам 13 туров Премьер-лиги «армейцы» набрали 25 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. В свою очередь «Спартак» с 26 очками идет на второй строчке.

В рамках следующего тура чемпионата России ЦСКА на выезде встретится с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Виктор Мендес
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