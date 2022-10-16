Каррера: «Верю, что «Спартак» обыграет ЦСКА и поднимется на второе место»

Экс-рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о грядущем дерби против ЦСКА в 13-м туре Российской премьер-лиги.

«Верю, что «Спартак» обыграет ЦСКА и поднимется на второе место в РПЛ. Это отличный шанс для команды закрепиться в лидерах. Желаю удачи команде», - передает слова итальянского специалиста «РБ Спорт».

Дерби ЦСКА - «Спартак» пройдет в воскресенье, 16 октября, начало - 20:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

По итогам 12 туров «армейцы» занимают четвертую строчку в таблице РПЛ, а «красно-белые» идут на третьем месте.