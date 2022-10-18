Зайнутдинов: «Результатом дерби недовольны, хотели победить»

Хавбек московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о ничейном результате в столичном дерби против «Спартака». Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Нормальный матч. Результатом, конечно, недовольны. Хотели победить», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

После дерби ЦСКА набрал 25 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «Спартака», то «красно-белые» с 26 очками располагаются на второй позиции.

Лидером турнирной таблицы является петербургский «Зенит», который опережает ближайшего преследователя на семь пунктов.