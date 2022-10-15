Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление столичного клуба под руководством Гильермо Абаскаля.

«Мне нравится. Виден рисунок, схема стала гибче. Имею в виду, «Спартак» не всегда использует «ромб» в центре. Даже в таких условиях, когда отсутствует Мозес, команда показывает хорошую игру. Все болельщики и специалисты отмечают игру «Спартака», — сказал Баженов.

Испанский специалист возглавил московский клуб 10 июня 2022 года. Ранее 33-летний тренер работал в «Севилье», «Лугано» и «Базеле».

После 12 туров «Спартак» набрал 25 очков и идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре «красно-белые» сыграют в дерби против ЦСКА 16 октября.