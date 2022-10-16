Мостовой оценил шансы «Спартака» победить ЦСКА

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби ЦСКА – «Спартак» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Многие думают, что «Спартак» - фаворит, потому что много забивают. Я бы так не сказал. Как мне кажется, шансы 50 на 50. Все складывается к ничьей, но кто-то выиграет в один мяч», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

ЦСКА примет «Спартак» на своем домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 16 октября. Начало матча – в 20:00 мск.

К этому матчу «красно-белые» подошли на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. ЦСКА отстает на один балл и занимает четвертую строчку.