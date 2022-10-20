Колыванов: «Не нужно было дисквалифицировать Абаскаля и Федотова»

Центральным матчем прошедшего, тринадцатого тура российского чемпионата стала встреча ЦСКА и «Спартака», которая завершилась вничью - 2:2. Одним из самых заметных событий игры стал разговор на повышенных тонах между тренерами команд в перерыве матча - Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Из-за нее обоих даже дисквалифицировали на следующий матч. Ситуацию прокомментировал бывший российский футболист и наставник Игорь Колыванов. Он считает, что наставников не следовало подвергать дисквалификации.

- Раздули журналисты эту историю. Дисквалифицировать, я считаю, их не нужно было. Возможно, для профилактики решили так поступить, с целью показать остальным тренерам, что так делать нельзя, - цитирует слова Колыванова «РБ Спорт».