Роша рассказал, кто из игроков ЦСКА лучше всех играет в FIFA

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, кто из игроков московской команды лучше всех играет в FIFA.

По словам 27-летнего бразильца, лучше всех в FIFA играет его соотечественник Бруну Фукс. А сам Роша старается излишне не злоупотреблять компьютерными играм.

«Хорошо ли я играю в FIFA? Нет. Бруно Фукс намного сильнее — лучший в ЦСКА. Ну из тех, с кем я играл в FIFA, а это ещё Мойзес, Медина и Адольфо. Мне приходится брать «Баварию», «Барселону» и «Сити», чтобы соперничать с Мойзесом и Бруно. Хотя он тоже берёт неплохие команды. Если у меня «Бавария», то у него «Атлетико», — приводит слова Роши «Чемпионат».

Напомним, бразилец стал игроком ЦСКА в начале сентября, перейдя из португальского «Портимоненсе». Всего в составе «армейцев» защитник провёл шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.