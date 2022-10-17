Карякин: «Спартак» давил и был ярче ЦСКА»

Известный шахматист и болельщик московского «Спартака» Сергей Карякин высказался о результате поединка против ЦСКА в 13-м туре чемпионата России. Дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

«Интересный футбол, красивая игра. Победила дружба, но мне больше понравился «Спартак». Он давил и был ярче, как мне показалось. Такой футбол приятно смотреть», - передает слова шахматиста ТАСС.

По итогам 13 туров подопечные Гильермо Абаскаля с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Владимира Федотова идет на третьей позиции, отставая от «Спартака» на один балл.