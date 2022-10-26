Карасёв не обижается на «ручного карася Гинера»

Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о том, как он относится к мему о «ручном Карасе Гинера».

Евгений Гинер, как известно, является президентом московского ЦСКА.

«Я человек с юмором, поэтому с юмором и отношусь. Что только про судей не говорят и не пишут! Очень много всего придумывали - и не только про меня. Если людям нравится - пожалуйста. Можно посмеяться», - высказался Карасёв в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

Арбитр отметил, что он является необидчивым человеком. По словам Карасёва, юмор уместен, если не скатываться до каких-то личных оскорблений.

Напомним, что Сергей Карасёв недавно отработал на главном дерби Москвы, в котором ЦСКА и «Спартак» поделили очки – 2:2.