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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Атлетико» интересуется Карраскалем слухи

13 Октября 2022 • 23:57 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании хавбека московского ЦСКА Хорхе Карраскаля.

По информации TodoFichajes, «матрасникам» требуется усиление атакующей линии, поэтому клуб из испанской столицы может подписать колумбийского полузащитника. Сообщается, что наставник «Атлетико» Диего Симеоне был очарован игрой Карраскаля во времена его выступлений за аргентинский «Ривер Плейт».

Попытка подписания может быть сделана уже после этого сезона, а сам Хорхе хочет переехать в Англию, Испанию или Италию ради выступления в еврокубках.

Напомним, что Карраскаль стал футболистом ЦСКА в феврале текущего года. В нынешней кампании хавбек провёл за «армейцев» 12 матчей в рамках всех состязаний, где забил пять голов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Атлетико Мадрид Хорхе Карраскаль
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