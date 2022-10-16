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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин — о матче ЦСКА – «Спартак»: «Эти игры очень эмоциональные»

16 Октября 2022 • 16:42 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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Через 3 ч. 3 мин.

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии столичного дерби ЦСКА – «Спартак».

«Всегда матчи ЦСКА — «Спартак» очень интересные. Эти матчи очень эмоциональные. Победителя определит футбол», — заявил Сёмин «Чемпионату».

«Армейцы» примут «красно-белых» в рамках матча 13-го тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет сегодня, 16 октября, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией можно будет следить на портале LiveResult.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвертые, имея на один балл меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Юрий Сёмин
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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