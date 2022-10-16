Сёмин — о матче ЦСКА – «Спартак»: «Эти игры очень эмоциональные»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии столичного дерби ЦСКА – «Спартак».

«Всегда матчи ЦСКА — «Спартак» очень интересные. Эти матчи очень эмоциональные. Победителя определит футбол», — заявил Сёмин «Чемпионату».

«Армейцы» примут «красно-белых» в рамках матча 13-го тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет сегодня, 16 октября, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией можно будет следить на портале LiveResult.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвертые, имея на один балл меньше.