Промес: «Спартак» — мой дом»

Нападающий «Спартака» Куинси Промес ответил на вопрос, хочет ли он завершить карьеру в стане «красно-белых».

«Все знают, что «Спартак» — мой дом. Если бы все зависело от меня, то почему бы не провести всю карьеру в «Спартаке»? Но никто не знает, что будет дальше», — передает слова Промеса Sport 24.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 голов и записал в свой актив 6 результативных передач. Действующий трудовой договор Промеса с московским клубом истекает в конце июня 2024 года.

«Спартак» занимает 3-е место в РПЛ, набрав 25 очков.